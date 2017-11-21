В Германии задержали сирийцев по подозрению в подготовке терактов

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Сирийцы, задержанные в Германии по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство", планировали теракт на рождественской ярмарке в городе Эссен, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне сообщила, что в ходе антитеррористической операции в четырех федеральных землях Германии были задержаны шесть сирийцев в возрасте от 20 до 28 лет, которых подозревают в членстве в ИГ и подготовке теракта на территории ФРГ. Полиция изъяла мобильные телефоны, ноутбуки и другие материалы.

По данным генпрокуратуры, они готовили теракт с применением оружия или взрывчатки, однако не успели его до конца спланировать. Отмечается, что теракт должен был произойти на рождественской ярмарке в Эссен.

Местные СМИ сообщают, что четверо подозреваемых прибыли в Германию и подали заявку на получение статуса беженцев в сентябре 2014 года, двое других - в августе и сентябре 2015 года. Подозреваемые участвовали в боевых действиях на территории Сирии на стороне ИГ.