В Германии задержали сирийца по подозрению в подготовке атаки на военнослужащих

Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали в Баварии 27-летнего сирийца по подозрению в подготовке нападения на военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Генпрокуратура Мюнхена.
По данным следствия, мужчина намеревался с двумя мачете напасть в центре города Хоф на военнослужащих и "убить их как можно больше".
"Подозреваемый хотел совершить преступление, чтобы привлечь всеобщее внимание и вызвать чувство неуверенности у населения", - говорится в заявлении ведомства.
Подозреваемый арестован и находится в СИЗО.