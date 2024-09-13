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В Германии задержали сирийца по подозрению в подготовке атаки на военнослужащих

В Германии задержали сирийца по подозрению в подготовке атаки на военнослужащих Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали в Баварии 27-летнего сирийца по подозрению в подготовке нападения на военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ).
Другие страны
13 сентября 2024 г. 12:22
В Германии задержали сирийца по подозрению в подготовке атаки на военнослужащих

Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали в Баварии 27-летнего сирийца по подозрению в подготовке нападения на военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Генпрокуратура Мюнхена.

По данным следствия, мужчина намеревался с двумя мачете напасть в центре города Хоф на военнослужащих и "убить их как можно больше".

"Подозреваемый хотел совершить преступление, чтобы привлечь всеобщее внимание и вызвать чувство неуверенности у населения", - говорится в заявлении ведомства.

Подозреваемый арестован и находится в СИЗО.

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