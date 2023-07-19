В Германии задержали подозреваемых в краже сотен золотых монет из музея

Четыре человека задержаны на северо-востоке ФРГ по подозрению в краже сотен древних монет из музея в 2022 году.

Четыре человека задержаны на северо-востоке ФРГ по подозрению в краже сотен древних монет из музея в 2022 году.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в следственных кругах, при обысках изъята часть украденного.

Преступление было совершено в ночь на 22 ноября 2022 года в населенном пункте Манхинг (Бавария). Несколько человек проникли в расположенный там музей кельтских и древнеримских ценностей и похитили оттуда почти 500 золотых монет, изготовленных за 100 лет до нашей эры. Их стоимость оценивается в несколько миллионов евро.

Задержания были проведены в городе Шверин и его окрестностях (Мекленбург - Передняя Померания). Других подробностей не приводится.