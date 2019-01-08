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    В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков

    © AP Photo / Jens Meyer

    Баку. 8 января REPORT.AZ/ Полиция Германии задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает издание Spiegel.

    Как пишет журнал, полиция по подозрению в хакерской атаке задержала 20-летнего молодого человека из региона Средний Гессен. Отмечается, что он живет с родителями.

    Ранее сообщалось, что сотрудники федерального ведомства уголовной полиции ФРГ провели обыск в квартире в городе Хайльбронн на юге страны в связи с расследованием хакерской атаки. 

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