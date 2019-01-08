В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков

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Баку. 8 января REPORT.AZ/ Полиция Германии задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает издание Spiegel.

Как пишет журнал, полиция по подозрению в хакерской атаке задержала 20-летнего молодого человека из региона Средний Гессен. Отмечается, что он живет с родителями.

Ранее сообщалось, что сотрудники федерального ведомства уголовной полиции ФРГ провели обыск в квартире в городе Хайльбронн на юге страны в связи с расследованием хакерской атаки.