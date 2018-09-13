В Германии задержали планировавшего теракт подростка

© Getty

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Полиция в Германии задержала 17-летнего подростка, который планировал совершить теракт с использованием взрывчатки в регионе Рейн-Майн, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Спецподразделения управления уголовной полиции земли задержали предполагаемого террориста 1 сентября в городе Флорштадт. По данным прокуратуры, подросток планировал теракт с радикальным мотивом в регионе Рейн-Майн с использованием высоковзрывчатого вещества.

Прокуратура сообщила, что речь идет о гражданине Германии, 2 сентября он предстал перед следственным судьей в Фридберге. Судья выдал ордер на арест и постановил заключить подозреваемого под стражу. Подозреваемый в ходе допроса признался, что планировал устроить теракт.

По словам правоохранительных органов, подросток давно планировал теракт, нашел инструкцию по изготовлению взрывного устройства и пытался заказать необходимые химикаты в интернете. Незначительное их количество полиция обнаружила в ходе обыска в его доме.