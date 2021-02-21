В Германии задержали пенсионера, рассылавшего бомбы по почте

Подозреваемый в отправке ряду компаний посылок со взрывчаткой задержан в Германии, им оказался пенсионер, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры Гейдельберга и управления уголовной полиции Баден-Вюртемберга.

Подозреваемый в отправке ряду компаний посылок со взрывчаткой задержан в Германии, им оказался пенсионер.

Как передает Report, об этом говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры Гейдельберга и управления уголовной полиции Баден-Вюртемберга.

В заявлении отмечается, что в ночь на четверг правоохранителям удалось перехватить и обезвредить посылку со взрывчаткой в аэропорту Мюнхена, адресатом был указан производитель детского питания Hipp. Ранее на этой неделе подобные посылки получили предприятие продовольственной компании Wild в Эппельхайме и штаб-квартира сети супермаркетов Lidl в Неккарзульме. В результате инцидентов пострадали четыре человека.

Правоохранители указывают, что специальная комиссия под руководством управления уголовной полиции Баден-Вюртемберга вышла на след 66-летнего подозреваемого в пятницу. Вечером того же дня мужчина был задержан по месту жительства.