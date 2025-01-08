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В Германии задержали открывшего огонь в здании фирмы

В Германии задержали открывшего огонь в здании фирмы Полицейские задержали преступника, открывшего во вторник огонь в здании машиностроительной фирмы в городе Бад-Фридрихсхалль (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии и убившего там двух человек.
Другие страны
8 января 2025 г. 11:20
В Германии задержали открывшего огонь в здании фирмы

Полицейские задержали преступника, открывшего во вторник огонь в здании машиностроительной фирмы в городе Бад-Фридрихсхалль (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии и убившего там двух человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится пресс-службы правоохранительных органов Мангейма.

"Подозреваемый задержан силами спецназначения полиции Баден-Вюртемберга в общине Зекках", - сказано в сообщении.

По данным газеты Bild, это 52-летний мужчина - сотрудник компании.

Во вторник мужчина в маске открыл огонь в здании фирмы, убив двух и тяжело ранив еще одного человека. После этого он скрылся. Для его поисков и задержания были привлечены крупные силы полиции и задействован вертолет.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada iki nəfəri öldürən şəxs saxlanılıb

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