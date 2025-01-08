В Германии задержали открывшего огонь в здании фирмы

Полицейские задержали преступника, открывшего во вторник огонь в здании машиностроительной фирмы в городе Бад-Фридрихсхалль (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии и убившего там двух человек.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится пресс-службы правоохранительных органов Мангейма.
"Подозреваемый задержан силами спецназначения полиции Баден-Вюртемберга в общине Зекках", - сказано в сообщении.
По данным газеты Bild, это 52-летний мужчина - сотрудник компании.
Во вторник мужчина в маске открыл огонь в здании фирмы, убив двух и тяжело ранив еще одного человека. После этого он скрылся. Для его поисков и задержания были привлечены крупные силы полиции и задействован вертолет.