​В Германии задержали нападавшего на турков сторонника ИГИЛ

Полиция Баварии задержала жителя региона, считающего себя сторонником террористической группировки ИГИЛ и устроившего серию нападений на турецкие заведения города Вальдкрайбург.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило региональное управление полиции в воскресенье.

Речь идет о 25-летнем гражданине Германии, сыне выходцев из Турции. Полиция подозревает его в серии нападений на принадлежащие туркам заведения в Вальдкрайбурге в период с 16 апреля по 6 мая. Нападению подверглись парикмахерская, пиццерия, кебабная - их подозреваемый забросал камнями. Наиболее серьезное деяние - поджог продовольственного магазина 27 апреля. В результате возгорания из здания были эвакуированы 27 человек, несколько пострадали, помещению нанесен многомиллионный ущерб.

"Мотивом преступления обвиняемый назвал "ненависть" к турецким согражданами в связи с его приверженностью ИГИЛ, - говорится в сообщении полиции.

Задержан подозреваемый был 8 мая на вокзале города Мюльдорф-ам-Инн - его остановила для проверки полиция, поскольку он воспользовался поездом без билета, но при "более тщательной проверке" в его рюкзаке нашли самодельные бомбы. Вокзал пришлось эвакуировать и оцеплять.

Задержанный рассказал, что в его квартире в Вальдкрайбурге и в гараже в коммуне Гархинг-ан-дер-Альц хранятся другие взрывчатые вещества, оружие. В результате полиции пришлось эвакуировать из соответствующих зданий в общей сложности 84 человек для обысков и изъятия опасных материалов.