В Германии задержали мужчину с мачете, угрожавшго полицейским убийством

В городе Линц-на-Рейне задержан вооруженный мачете выходец из Албании, попытавшийся в ночь на пятницу напасть на сотрудников полиции.

В городе Линц-на-Рейне задержан вооруженный мачете выходец из Албании, попытавшийся в ночь на пятницу напасть на сотрудников полиции.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в главном управлении полиции города Кобленца в земле Рейнланд-Пфальц.

"Примерно в 02.40 ночи в тамбур полицейского участка (города Линц-на-Рейне) вошел человек, вооруженный мачете, и угрожал убить сотрудников участка", - сообщается в заявлении.

Поскольку полицейские незамедлительно дистанционно заперли тамбур с обеих сторон, преступник не смог никому навредить.

"После применения электрошокера находящийся в тамбуре человек был задержан сотрудниками спецназа. При этом мужчина получил легкие травмы", - добавили в правоохранительных органах.

По данным полиции, задержанный является выходцом из Албании и проживает в Линце.