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    В Германии задержали двух человек после сообщений об угрозе теракта

    Их задержали из опасений, что они что-то заложили на территории

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Полиция Гессена задержала двух человек после сообщений о террористической угрозе на рок-фестивале Rock am Ring в Нюрбурге (земля Рейнланд-Пфальц).

    Как передает Report, об этом сообщает Welt.

    Ранее организаторы фестиваля сообщили, что полиция эвакуирует посетителей Rock am Ring из-за сообщения о террористической угрозе. Они выразили надежду, что завтра фестиваль продолжит свою работу.

    По данным издания, задержанные являются работниками субподрядчика, сотрудничающего с организаторами фестиваля, как минимум один из них — салафит. Их задержали из опасений, что они "что-то заложили на территории".

    В свою очередь таблоид Bild отмечает, что в общей сложности 90 тысячам зрителей пришлось покинуть фестиваль в пятницу.

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