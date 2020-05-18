В Германии за сутки зарегистрировали 342 случая заражения COVID-19

Число заражений коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 342, скончался 21 инфицированный.

Как передает Report сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

С начала эпидемии в Германии выявлены 174 697 случаев COVID-19, 7935 инфицированных скончались, примерно 154,6 тысячи заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 507), Северном Рейне-Вестфалии (36 365) и Баден-Вюртемберге (34 000). В Берлине зафиксировано 6458 случаев заражения.