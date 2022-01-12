В Германии за сутки выявили рекордные 80,4 тыс. случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 80 430, что стало очередным максимумом за все время пандемии.

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 80 430, что стало очередным максимумом за все время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 25 ноября, когда за сутки выявили 75 961 случай заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 7 661 811 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 384 пациента. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 114 735. В стране с населением 83,2 млн человек выздоровели свыше 6,2 млн.

Согласно предварительным результатам специальной оценки Федерального статистического ведомства Германии, годовой показатель смертности в ФРГ впервые с 1946 года превысил отметку в 1 млн человек и составил 1 016 899.