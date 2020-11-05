В Германии за сутки выявили около 20 тыс. новых случаев коронавируса

С начала эпидемии в Германии медики зарегистрировали 597 583 случаев заболевания коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 19,9 тысячи, скончались еще 118 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, в стране за минувшие 24 часа зафиксировали 19 990 новых случаев заражения.

С начала эпидемии в Германии медики зарегистрировали 597 583 случаев заболевания коронавирусом и 10 930 летальных исходов.