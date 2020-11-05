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В Германии за сутки выявили около 20 тыс. новых случаев коронавируса

В Германии за сутки выявили около 20 тыс. новых случаев коронавируса С начала эпидемии в Германии медики зарегистрировали 597 583 случаев заболевания коронавирусом
Другие страны
5 ноября 2020 г. 09:40
В Германии за сутки выявили около 20 тыс. новых случаев коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 19,9 тысячи, скончались еще 118 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, в стране за минувшие 24 часа зафиксировали 19 990 новых случаев заражения.

С начала эпидемии в Германии медики зарегистрировали 597 583 случаев заболевания коронавирусом и 10 930 летальных исходов.

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