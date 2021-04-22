В Германии за сутки выявили более 29 тысяч случаев COVID-19

Днем ранее сообщалось о 24 884 новых случаях заболевания

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 29 518, скончались 259 человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 24 884 новых случаях заболевания и 331 летальном исходе.

По данным института, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 3 217 710 человек, скончались 80 893 пациента. Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса.