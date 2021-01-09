В Германии за сутки выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за минувшие сутки выросло на 24 тысячи. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным института, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 24 694 случая инфицирования коронавирусом нового типа, скончались 1 083 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Всего с начала эпидемии в Германии зафиксировали 1 891 581 случай заражения и 39 878 летальных исходов. Выздоровели более 1,5 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.