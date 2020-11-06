В Германии за сутки выявили более 21,5 тысячи случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 21,5 тысячи, скончались еще 166 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 21,5 тысячи, скончались еще 166 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, в стране за минувшие 24 часа зафиксировали 21 506 новых случаев заражения.

С начала эпидемии в Германии медики зарегистрировали 619 089 случаев заражения коронавирусом и 11 096 летальных исходов.