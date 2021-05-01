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В Германии за сутки выявили более 18 тысяч случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили более 18 тысяч случаев COVID-19 Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 18 935, скончались 232 человека
Другие страны
1 мая 2021 г. 09:44
В Германии за сутки выявили более 18 тысяч случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 18 935, скончались 232 человека. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 24 329 новых случаях заболевания и 306 летальных исходах.

По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 400 532 человека, скончались 83 082 пациента. Всего выздоровели около трех миллионов человек.

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Версия на английском языке Germany's COVID case count exceeds 3.4 million
Версия на азербайджанском языке Almaniyada sutka ərzində 18 mindən çox COVID-19 xəstəsi aşkar edilib

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