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В Германии за сутки выявили более 16 тысяч случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили более 16 тысяч случаев COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 16 033, скончались 207 заболевших
Другие страны
20 марта 2021 г. 09:22
В Германии за сутки выявили более 16 тысяч случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 16 033, скончались 207 заболевших. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, это следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за все время в Германии коронавирусом заразились 2 645 783 человека, 74 565 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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Версия на английском языке Germany records over 16,000 new COVID cases

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