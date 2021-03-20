В Германии за сутки выявили более 16 тысяч случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 16 033, скончались 207 заболевших

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 16 033, скончались 207 заболевших. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, это следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за все время в Германии коронавирусом заразились 2 645 783 человека, 74 565 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.