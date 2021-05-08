В Германии за сутки выявили более 15 тысяч случаев COVID-19

Днем ранее сообщалось о 18 485 новых случаях заболевания и 284 летальных исходах

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 15 685, скончались 238 человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 18 485 новых случаях заболевания и 284 летальных исходах.

По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 507 673 человека, скончались 84 648 пациентов. Всего выздоровели свыше трех миллионов человек.