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В Германии за сутки выявили более 15 тысяч случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили более 15 тысяч случаев COVID-19 Днем ранее сообщалось о 18 485 новых случаях заболевания и 284 летальных исходах
Другие страны
8 мая 2021 г. 09:45
В Германии за сутки выявили более 15 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 15 685, скончались 238 человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 18 485 новых случаях заболевания и 284 летальных исходах.

По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 507 673 человека, скончались 84 648 пациентов. Всего выздоровели свыше трех миллионов человек.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada bir gündə 15 mindən çox insan COVID-19-a yoluxub
Версия на английском языке Germany reports over 15,000 coronavirus cases in one day

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