​В Германии за сутки выявили 797 случаев коронавируса

Число заражений коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 797, скончались 83 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Накануне сообщалось о 513 новых случаях заболевания и 72 погибших за сутки.

С начала эпидемии в стране выявлено 176 007 случаев заражения коронавирусом нового типа, 8 090 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 156,9 тысячи заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 766), Северном Рейне-Вестфалии (36 766) и Баден-Вюртемберге (34 115). В Берлине зафиксировано 6 507 случаев заражения.