​В Германии за сутки выявили 258 случаев COVID-19

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 258, скончались еще 8 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

В общей сложности в ФРГ выявлены 185 674 случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8 763 пациента с COVID-19.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 574), Северном Рейне-Вестфалии (39 060) и Баден-Вюртемберге (35 057). В Берлине зафиксированы 7 165 случаев заражения.