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В Германии за сутки умерли около тысячи пациентов с коронавирусом

В Германии за сутки умерли около тысячи пациентов с коронавирусом Общее число случаев заражения в ФРГ достигло 2 237 790
Другие страны
3 февраля 2021 г. 10:40
В Германии за сутки умерли около тысячи пациентов с коронавирусом

Почти 1 тысяча летальных случаев и свыше 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Германии за последние сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за минувшие 24 часа в ФРГ зафиксировали 975 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 и 9 705 новых случаев заражения.

По данным института, общее число случаев заражения в ФРГ достигло 2 237 790, за все время скончались 58 956 пациентов с подтвержденным заболеванием.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada bir gündə minə yaxın koronavirus xəstəsi ölüb
Версия на английском языке Germany records almost 1,000 COVID-related deaths per day

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