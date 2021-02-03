В Германии за сутки умерли около тысячи пациентов с коронавирусом

Общее число случаев заражения в ФРГ достигло 2 237 790

Почти 1 тысяча летальных случаев и свыше 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Германии за последние сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за минувшие 24 часа в ФРГ зафиксировали 975 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 и 9 705 новых случаев заражения.

По данным института, общее число случаев заражения в ФРГ достигло 2 237 790, за все время скончались 58 956 пациентов с подтвержденным заболеванием.