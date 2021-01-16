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В Германии за сутки от коронавируса умерли свыше 900 человек

В Германии за сутки от коронавируса умерли свыше 900 человек Всего с начала эпидемии в Германии зафиксировали 2 019 636 случаев заражения и 45 974 летальных исхода
Другие страны
16 января 2021 г. 09:53
В Германии за сутки от коронавируса умерли свыше 900 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за минувшие сутки выросло на 18 тыс..

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 18 678 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 980 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Германии зафиксировали 2 019 636 случаев заражения и 45 974 летальных исхода. Выздоровели более 1,6 миллиона человек.

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