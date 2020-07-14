В Германии за сутки коронавирусом заразились свыше 400 человек

Число подтвержденных случаев заражениякоронавирусомнового типа вГерманиивыросло на 412 за минувшие сутки.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло на 412 за минувшие сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 159 новых случаях и одном летальном исходе, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигало 9 064.

По последним данным, общее количество выявленных случаев заражения в Германии составляет 199 375, с начала эпидемии скончались 9 068 пациентов с коронавирусом.