В Германии за сутки коронавирусом с выше 230 тыс. человек

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 236 120, что стало самым высоким показателем за весь период пандемии.

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 236 120, что стало самым высоким показателем за весь период пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 2 февраля, когда за сутки выявили 208 498 случаев заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 10 422 764 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 164 пациента. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 118 334. Выздоровели 7 869 200 человек.

В январе "омикрон"-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии. В стране действуют ограничения, но они существенно мягче, чем в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых, которым нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы.