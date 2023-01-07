В Германии за последние три года пропали без вести 2000 детей-беженцев

В Германии за последние три года в стране пропали без вести 2099 детей-беженцев.

В Германии за последние три года пропали без вести 2099 детей-беженцев.

Как передает Report , об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на совместную информацию Детского фонда и Федерального управления уголовной полиции ФРГ.

Согласно сведениям, число пропавших без вести увеличилось на 10 процентов с начала прошлого года. Около 95 процентов пропавших без вести входят в возрастную категорию 14 - 17 лет. Более 90 процентов из них — мальчики.

Как сообщают местные официальные лица, рост этих показателей свидетельствует о важности совершенствования трансграничных национальных систем защиты детей и связанных с этим систем учета. Лишь устранение указанных недочетов может пролить свет на причины пропажи детей.