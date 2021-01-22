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В Германии выявили первый случай заражения "бразильским штаммом" COVID-19

В Германии выявили первый случай заражения "бразильским штаммом" COVID-19 Заразившийся прибыл в четверг из Бразилии во Франкфурт-на-Майне
Другие страны
22 января 2021 г. 18:16
В Германии выявили первый случай заражения бразильским штаммом COVID-19

Медики выявили первый случай заражения "бразильским" штаммом коронавируса на территории Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил журналистам министр по социальным делам земли Гессен Кай Клозе, передает агентство DPA.

Заразившийся прибыл в четверг из Бразилии во Франкфурт-на-Майне. Исследования его пробы показали, что речь идет о мутации коронавируса, распространенной в Бразилии. При этом симптомов заболевания пока у инфицированного человека нет.

Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. По информации британских экспертов, существует два разных типа "бразильской" разновидности вируса. В конце декабря власти Бразилии начали проверять информацию о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе Рио-де-Жанейро.

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