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В Германии выявили новый штамм коронавируса "омикрон"

В Германии выявили новый штамм коронавируса "омикрон" Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у жителя Германии, который вернулся из ЮАР, о чем можно говорить "с высокой долей вероятности".
Другие страны
27 ноября 2021 г. 15:04
В Германии выявили новый штамм коронавируса омикрон

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у жителя Германии, который вернулся из ЮАР, о чем можно говорить "с высокой долей вероятности".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе.

"Инфицированный изолирован", - написал он в Twitter, отметив, что окончательные результаты анализов еще не готовы.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является повышенным.

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