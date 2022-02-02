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В Германии выявили максимум заразившихся COVID-19 за сутки с начала пандемии

В Германии выявили максимум заразившихся COVID-19 за сутки с начала пандемии Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 208 498, что стало самым высоким показателем за все время пандемии.
Другие страны
2 февраля 2022 г. 10:36
В Германии выявили максимум заразившихся COVID-19 за сутки с начала пандемии

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 208 498, что стало самым высоким показателем за все время пандемии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Института вирусологии им. Роберта Коха.

С начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 10 186 644 жителей страны. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за сутки в стране умерли 196 пациентов. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 118 170. Выздоровели 7 789 600 человек.

В январе "омикрон"-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии. В стране действуют ограничения, но они существенно мягче, чем в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых, которым нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы.

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