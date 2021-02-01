В Германии выявили 5,6 тысячи новых случаев COVID-19

Общее число случаев заражения в ФРГ достигло 2 221 971

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 5 608, скончались еще 175 человек с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, общее число случаев заражения в ФРГ достигло 2 221 971, за все время скончались 57 120 пациентов с подтвержденным заболеванием.

Индекс распространения инфекции составляет 91 (новых инфицированных в течение недели на сто тысяч населения).