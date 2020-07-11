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В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19

В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 378, скончались еще восемь человек.
Другие страны
11 июля 2020 г. 08:30
В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 378, скончались еще восемь человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

В общей сложности в ФРГ выявлены 198 556 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 9 060 пациентов с коронавирусом. Выздоровели около 184,4 тысячи человек.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 184), Северном Рейне-Вестфалии (44 788) и Баден-Вюртемберге (36 041). В Берлине выявлены 8 617 случаев инфицирования. Меньше всего заражений зафиксировано в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания — 804.

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