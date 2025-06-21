В Германии выступили за создание "Железного купола" над Европой

Председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан выступил за усиление противовоздушной обороны Европы по израильскому образцу и создание системы ПРО, аналогичной "Железному куполу".

Председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан выступил за усиление противовоздушной обороны Европы по израильскому образцу и создание системы ПРО, аналогичной "Железному куполу".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил газете Stuttgarter Zeitung.

"Правительство ФРГ сейчас должно приложить все усилия для этого и как можно скорее возвести "Железный купол" над Европой", - сказал он.

В качестве обоснования политик назвал события на Ближнем Востоке и Украине. Шпан призвал "продвигать проект "Железного купола" как европейскую опору трансатлантического альянса".

Европа, по его мнению, должна быть в состоянии защитить себя от приближающихся ракет, беспилотников и других летательных аппаратов, в том числе в космосе.