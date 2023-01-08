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В Германии выступили за отправку Киеву танков Leopard

В Германии выступили за отправку Киеву танков Leopard Более 500 тыс. потребителей остались без электроснабжения в штате Калифорния из-за тяжелых погодных условий.
Другие страны
8 января 2023 г. 17:06
В Германии выступили за отправку Киеву танков Leopard

Вице-президенты бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступили за отправку Киеву боевых машин пехоты (БМП) Marder, а также танков Leopard.

Как передает Report, об этом сообщает немецкая газета Hamburger Abendblatt.

По словам представителя партии "Зеленые" Геринг-Экардт, Германия не должна останавливаться на отправке Вооруженным силам Украины (ВСУ) одних лишь БМП.

"Мы должны сделать и поставить все, что возможно. Сюда же входят и танки "Леопард", — призвала она.

Политик из Свободной демократической партии (СвДП) Кубики согласился с ней и назвал такой подход разумным. Он считает, что передача данной техники позволит сохранить обороноспособность Украины. Однако Кубики указал, что каждый следующий шаг по поддержке Киева должен быть скоординирован с партнерами ФРГ по НАТО.

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