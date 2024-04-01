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В Германии выступили против введения всеобщего воинского призыва

В Германии выступили против введения всеобщего воинского призыва Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил против введения в стране всеобщего воинского призыва.
Другие страны
1 апреля 2024 г. 12:00
В Германии выступили против введения всеобщего воинского призыва

Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил против введения в стране всеобщего воинского призыва.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

"Экономические затраты на всеобщий воинский призыв были бы слишком высоки ввиду нехватки рабочей силы в стареющем обществе", - сказал он.

По мнению министра, лучшей альтернативой всеобщему воинскому призыву является усиление резерва.

"Граждане должны иметь возможность параллельно с профессиональной деятельностью на протяжении длительного времени быть в распоряжении бундесвера на добровольной основе", - продолжил Линднер.

В начале марта издание Spiegel сообщило, что министр обороны Германии Борис Писториус намерен принять решение о том, следует ли стране возвращать воинский призыв, до следующих парламентских выборов, намеченных на 2025 год. Сообщалось, что образцом могла бы стать шведская модель, при которой ограниченное количество молодых людей отбираются на воинскую службу по ряду критериев. Позднее Писториус опроверг сообщения о сроках принятия решения.

Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года.

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