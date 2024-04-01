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В Германии вступил в силу закон о легализации марихуаны

В Германии вступил в силу закон о легализации марихуаны Вызвавший в германском обществе полемику закон, регулирующий хранение и выращивание каннабиса, вступил в силу в ФРГ.
Другие страны
1 апреля 2024 г. 04:06
В Германии вступил в силу закон о легализации марихуаны

Вызвавший в германском обществе полемику закон, регулирующий хранение и выращивание каннабиса, вступил в силу в ФРГ.

Как передает Report, согласно новым правилам, жителям Германии в возрасте от 18 лет разрешается иметь при себе на улице не более 25 г каннабиса для собственных нужд. Дома разрешено выращивать не более трех кустов конопли или иметь для собственных нужд максимум 50 г каннабиса. Растение отныне исключено из списка запрещенных веществ.

На публике теперь можно курить каннабис, но запрещено это делать рядом с детьми, подростками, а также вблизи от детских садов, школ, игровых и спортивных площадок и на пешеходных зонах в дневное время.

С июля на втором этапе легализации обществам любителей каннабиса, контролируемым государством, можно будет при соблюдении строгих условий выращивать коноплю и раздавать наркотик членам таких организаций. Одновременно закон предусматривает меры по предупреждению зависимости от каннабиса.

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