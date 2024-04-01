В Германии вступил в силу закон о легализации марихуаны

Вызвавший в германском обществе полемику закон, регулирующий хранение и выращивание каннабиса, вступил в силу в ФРГ.
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На публике теперь можно курить каннабис, но запрещено это делать рядом с детьми, подростками, а также вблизи от детских садов, школ, игровых и спортивных площадок и на пешеходных зонах в дневное время.
С июля на втором этапе легализации обществам любителей каннабиса, контролируемым государством, можно будет при соблюдении строгих условий выращивать коноплю и раздавать наркотик членам таких организаций. Одновременно закон предусматривает меры по предупреждению зависимости от каннабиса.