В Германии вступил в силу закон о легализации марихуаны

Вызвавший в германском обществе полемику закон, регулирующий хранение и выращивание каннабиса, вступил в силу в ФРГ.

Вызвавший в германском обществе полемику закон, регулирующий хранение и выращивание каннабиса, вступил в силу в ФРГ.

Как передает Report , согласно новым правилам, жителям Германии в возрасте от 18 лет разрешается иметь при себе на улице не более 25 г каннабиса для собственных нужд. Дома разрешено выращивать не более трех кустов конопли или иметь для собственных нужд максимум 50 г каннабиса. Растение отныне исключено из списка запрещенных веществ.

На публике теперь можно курить каннабис, но запрещено это делать рядом с детьми, подростками, а также вблизи от детских садов, школ, игровых и спортивных площадок и на пешеходных зонах в дневное время.

С июля на втором этапе легализации обществам любителей каннабиса, контролируемым государством, можно будет при соблюдении строгих условий выращивать коноплю и раздавать наркотик членам таких организаций. Одновременно закон предусматривает меры по предупреждению зависимости от каннабиса.