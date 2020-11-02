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В Германии вступил в силу режим карантина

В Германии вступил в силу режим карантина В  Германии с понедельника до конца месяца вводится режим локдауна для борьбы с распространением коронавируса
Другие страны
2 ноября 2020 г. 09:38
В Германии вступил в силу режим карантина

В Германии с понедельника до конца месяца вводится режим локдауна для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

О введении карантина 28 октября объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Объясняя необходимость нового общенационального режима жестких ограничений, она заявила, что хотя пока система здравоохранения справляется с ростом числа пациентов, через несколько недель ее возможности могут достичь своих границ.

Режим, в частности, предполагает закрытие театров, фитнес-клубов, ограничение контактов, туристических поездок, заведения общепита работают только на вынос или через сервис доставки, при этом школы и детские сады остаются открытыми, продолжат работу парикмахерские, магазины (с ограничением числа посетителей).

В отличие от весеннего, новый режим ограничений не предполагает закрытия школ и детских садов, власти настаивают, что они будут продолжать работать в нормальном режиме до тех пор, пока это возможно.

По данным на 1 ноября в Германии за сутки выявили почти 14,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada karantin rejimi qüvvəyə minib
Версия на английском языке Germany announces one-month quarantine regime

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