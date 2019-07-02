В Германии вспыхнул лесной пожар на территории бывшего военного полигона

Лесной пожар на территории бывшего полигона близ города Любтен в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания за один день распространился с 430 до 600 гектаров, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В администрации района Людвигслуст-Пархим сообщили, что из-за ветра огонь бесконтрольно продвигается. Эвакуированы жители четырех населенных пунктов, в общей сложности более 700 человек.

Борьбу с пожаром при поддержке шести вертолетов и водометов ведут около двух тысяч сотрудников из Мекленбурга-Передней Померании и Нижней Саксонии.

Отмечается, что территория загрязнена не только оставшимися после маневров боеприпасами и гранатами, но и большим количеством взрывчатки со времен Второй мировой войны.