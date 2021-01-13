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В Германии впервые выявили «южноафриканский» штамм коронавируса

В Германии впервые выявили «южноафриканский» штамм коронавируса Первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявили в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии.
Другие страны
13 января 2021 г. 00:27
В Германии впервые выявили «южноафриканский» штамм коронавируса

Первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявили в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство социальной политики и интеграции земли.

"Впервые мутировавший вариант B.1.351 был обнаружен в семье, которая прибыла в Баден-Вюртемберг из ЮАР 13 декабря 2020 года. Это первый известный случай в Германии", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Как сообщают в министерстве, после прибытия семья находилась на карантине. Через пять дней все члены семьи сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Через несколько дней у них начали развиваться легкие симптомы заболевания.

Повторный тест человека, который заболел первым в семье, был направлен в лабораторию, которая подтвердила случай заражения штаммом из ЮАР. В настоящее время коронавирус выявлен у шести человек из трех домохозяйств.

Напомним, что штамм 501.V2 или B.1.351 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре.

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