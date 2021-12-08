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В Германии впервые с февраля за сутки от COVID-19 умерли свыше 500 человек

В Германии впервые с февраля за сутки от COVID-19 умерли свыше 500 человек Число пациентов в Германии, умерших от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за прошедшие сутки впервые с февраля превысив 500, составило 527.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 09:34
В Германии впервые с февраля за сутки от COVID-19 умерли свыше 500 человек

Число пациентов в Германии, умерших от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за прошедшие сутки впервые с февраля превысив 500, составило 527.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Института вирусологии имени Роберта Коха.

Общее количество летальных исходов за все время пандемии в ФРГ достигло 104 047. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в стране за минувшие 24 часа возросло на 69 601. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 6 291 621 жителя Германии. Выздоровели 5 225 700 человек.

Согласно введенным в стране новым правилам, невакцинированным людям разрешат встречаться только в небольшой компании - максимум с двумя гражданами из другого домохозяйства. На детей данное нововведение не распространяется.

Власти не собираются закрывать школы, вместо этого будет ужесточен масочный режим в учебных заведениях. Футбольные стадионы можно будет заполнять на 30%, культурные мероприятия смогут посещать максимум 5 тыс. человек одновременно. Предполагается привлечь к кампании по вакцинации работников аптек, чтобы сделать 30 млн прививок до конца декабря.

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Версия на английском языке Over 500 people die with COVID in Germany for first time since February

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