В Германии вооруженный мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек, есть раненые

В Германии вооруженный мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек, есть раненые

Мужчина ворвался в два дома в ФРГ, застрелил трех человек и ранил двоих.

https://static.report.az/photo/fd3d88ce-9918-387e-a05f-beaefbab665c.jpg https://static.report.az/photo/fd3d88ce-9918-387e-a05f-beaefbab665c.jpg