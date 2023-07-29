В Германии вооруженный мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек, есть раненые

Мужчина ворвался в два дома в ФРГ, застрелил трех человек и ранил двоих.
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Стрельба раздалась в многоквартирном доме неподалеку от Аугсбурга. По данным штаб-квартиры полиции в Северной Швабии, 64-летний мужчина ворвался в дом на Шубертштрассе и застрелил трех человек. Жертвами стали две женщины 49 и 72 лет, а также 52-летний мужчина.
Он также проник в другое здание и серьезно ранил еще двоих. Пострадавшими оказались мужчины 32 и 44 лет. Их отправили в больницу, сейчас жизни потерпевших ничего не угрожает.
Подозреваемый арестован в Лангвайде, в земле Бавария.
"Он позволил арестовать себя и не выказал сопротивления", - рассказал представитель полиции.
Обстоятельства и причины случившегося всё еще являются предметом расследования. На месте преступления работают криминалисты.