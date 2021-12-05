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В Германии во время акций ковид-диссидентов задержаны 58 человек

В Германии во время акций ковид-диссидентов задержаны 58 человек В общей сложности 58 человек были задержаны в Берлине во время прошедших в субботу различных акций противников коронавирусных ограничений; пострадали два стража правопорядка.
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5 декабря 2021 г. 19:52
В Германии во время акций ковид-диссидентов задержаны 58 человек

В общей сложности 58 человек были задержаны в Берлине во время прошедших в субботу различных акций противников коронавирусных ограничений; пострадали два стража правопорядка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила полиция германской столицы.

"В общей сложности полицейские в ходе операции задержали 58 человек - 22 женщины и 36 мужчин. Два сотрудника получили легкие травмы, но смогли продолжить работу", - говорится в сообщении правоохранительных органов. Правопорядок в Берлине обеспечивали около 650 полицейских.

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