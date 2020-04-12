В Германии выздоровевших после коронавируса впервые стало больше, чем инфицированных

Количество выздоровевших после заражения COVID-19 в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха, который подчиняется Минздраву страны.

По его данным, количество подтвержденных случаев заражения в ФРГ составляет 120 479. Выздоровели 60 200 пациентов. От последствий заражения COVID-19 в стране умерли 2 673 человека. Таким образом, число инфицированных составляет 57 606.