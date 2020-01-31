​В Германии выявили пятый случай заражения новым типом коронавируса

Еще один случай заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлен в федеральной земле Бавария.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таким образом число инфицированных в стране возросло до пяти, сообщило в четверг региональное министерство здравоохранения.

"Общее число зарегистрированных случаев (заражения коронавирусом) в Баварии составляет пять по состоянию на 22:05 30 января (01:05 31 января по бакинскому времени) 2020 года. Все они работают в одной компании", - говорится в сообщении.

Речь идет о компании Webasto, которая специализируется на производстве автокомплектующих, а именно о ее отделении в Гаутинге (район Штарнберг, Бавария). Ранее вызванная вирусом 2019-nCoV пневмония была диагностирована у четверых его сотрудников, один из которых заразился от гражданки Китая - она посещала в компании курсы повышения квалификации. В этой связи во вторник Webasto объявила, что закрывает до 2 февраля головной офис в Гаутинге.

Отмечается, что в настоящее время врачи проверяют примерно 110 человек, которые могли иметь контакт с инфицированными.