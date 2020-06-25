​В Германии выявили 630 новых случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 630 за прошедшие сутки, скончались еще 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

В общей сложности в ФРГ выявлены 192 079 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 927 пациентов с коронавирусом. Выздоровели почти 177 тысяч человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 122), Северном Рейне-Вестфалии (41 992) и Баден-Вюртемберге (35 446). В Берлине выявлен 8 021 случай инфицирования.