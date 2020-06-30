​В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 498, 12 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По информации института, всего в Германии выявили 194 259 человек, заразившихся коронавирусом. Всего скончались 8 973 заболевших, выздоровели примерно 179,1 тысячи человек.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 400), Северном Рейне-Вестфалии (43 066) и Баден-Вюртемберге (35 620). В Берлине зарегистрированы 8 220 случаев инфицирования.