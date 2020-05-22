​В Германии выявили 460 новых случаев заражения COVID-19

Число заболеваний новым коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 460, скончались еще 27 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

С начала эпидемии в стране зафиксированы 177 212 случаев заражения коронавирусом нового типа, 8 174 человека с диагнозом COVID-19 скончались, 159 тысяч заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 024), Северном Рейне-Вестфалии (37 010) и Баден-Вюртемберге (34 174). В Берлине зафиксированы 6 585 случаев заражения.