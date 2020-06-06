В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 407, скончались 33 заболевших.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 183 678 случаев заболевания, скончались 8 646 пациентов с COVID-19, почти 168,9 тысяч заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 326), Северном Рейне-Вестфалии (38 524) и Баден-Вюртемберге (34 898).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.