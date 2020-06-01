​В Германии выявили 333 новых случая COVID-19

Число выявленных зараженных коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 333, скончались 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 181 815 случаев заболевания, скончались 8 511 пациентов с COVID-19, более 165 тысяч заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 004), Северном Рейне-Вестфалии (38 046) и Баден-Вюртемберге (34 784). В Берлине зафиксированы 6 816 случаев заражения.