​В Германии выявили 247 новых случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 247, еще шесть человек умерли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Таким образом, по данным института, за все время в Германии зафиксировали 186 269 случаев заражения, 8 787 пациентов с коронавирусом скончались.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Баварии (47 626), Северном Рейне-Вестфалии (39 233) и Баден-Вюртемберге (35 090).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.