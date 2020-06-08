​В Германии выявили 214 новых случаев COVID-19

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 214, еще 6 человек скончались.

Как передает Report, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Общее число случаев заражения достигло 184 193, за все время после заражения коронавирусом скончались 8 674 человек. Свыше 169 тысяч выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.